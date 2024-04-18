Базовая военная подготовка — есть ли наказание для лиц, не прошедших ее до 25 лет
В Украине решили ввести базовую военную подготовку с 1 сентября 2025 года. Она будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите, независимости и территориальной целостности Украины. Однако некоторых граждан интересует, есть ли наказание для лиц, не прошедших подготовку до 25 лет.
На этот вопрос ответил юрист Владислав Дерий.
Базовая военная подготовка
"После прохождения БВП вас зачислят на военный учет военнообязанных. А военнообязанные подлежат призыву во время мобилизации с 18 лет", — рассказал Дерий.
Однако если лицо будет учиться, то оно будет иметь право на отсрочку как от БВП (до 24 лет) так и от мобилизации.
Юрист добавил, что за отказ без уважительных причин от БВП предусмотрена административная ответственность по статье 210 КУоАП — 850 грн.
Напомним, уже с сентября 2025 года в Украине официально будет введена базовая общевойсковая подготовка для всех мужчин от 18 до 25 лет, которая заменит срочную службу. В то же время действующим законодательством предусмотрены категории лиц, которые будут освобождены от его прохождения.
Также новый закон о мобилизации не устанавливает нормы, в бумажном или электронном виде должны приходить повестки к военнообязанным, и с какого момента они считаются врученными. Впрочем, документ позволяет подписывать повестку электронной цифровой подписью.
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