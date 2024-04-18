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Базовая военная подготовка — есть ли наказание для лиц, не прошедших ее до 25 лет

18 апреля 2024 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Базовая военная подготовка — есть ли наказание для лиц, не прошедших ее до 25 лет
Украинские военнослужащие. Фото: ArmyInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине решили ввести базовую военную подготовку с 1 сентября 2025 года. Она будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите, независимости и территориальной целостности Украины. Однако некоторых граждан интересует, есть ли наказание для лиц, не прошедших подготовку до 25 лет.

На этот вопрос ответил юрист Владислав Дерий.

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Базовая военная подготовка

"После прохождения БВП вас зачислят на военный учет военнообязанных. А военнообязанные подлежат призыву во время мобилизации с 18 лет", — рассказал Дерий.

Однако если лицо будет учиться, то оно будет иметь право на отсрочку как от БВП (до 24 лет) так и от мобилизации.

Юрист добавил, что за отказ без уважительных причин от БВП предусмотрена административная ответственность по статье 210 КУоАП — 850 грн.

Напомним, уже с сентября 2025 года в Украине официально будет введена базовая общевойсковая подготовка для всех мужчин от 18 до 25 лет, которая заменит срочную службу. В то же время действующим законодательством предусмотрены категории лиц, которые будут освобождены от его прохождения.

Также новый закон о мобилизации не устанавливает нормы, в бумажном или электронном виде должны приходить повестки к военнообязанным, и с какого момента они считаются врученными. Впрочем, документ позволяет подписывать повестку электронной цифровой подписью.

украинцы
Украина
мобилизация
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военная подготовка

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