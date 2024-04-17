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Кого з українців звільнять від базової загальновійськової підготовки — умови

17 квітня 2024 22:43
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Любомир Кучер
Редактор
Базова загальновійськова підготовка — хто з українців зможе її не проходити
Національно-патріотичні змагання у Кропивницькому. Фото: Кропивницький ОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вже з вересня 2025 року в Україні офіційно буде введена базова загальновійськова підготовка для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років, яка замінить строкову службу. Водночас чинним законодавством передбачено категорії осіб, які будуть звільнені від її проходження.

Хто саме матиме право не проходити базову загальновійськову підготовку в Україні, пише 24 Канал.

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Так, варто зауважити, що відповідні зміни були запроваджені законопроєктом №10449

Для чого необхідна базова загальновійськова підготовка

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) проводитиметься для молоді вищими навчальними закладами. Цей курс буде включений до навчальних планів як окрема навчальна дисципліна.

Базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. 

Хто звільняється від проходження БЗВП

Звільнитися від базової загальновійськової підготовки можуть:  

  • призовники, визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;
  • призовники, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • призовники, які вже проходили військову службу.

Варто зауважити, що особи, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, не зможуть стати:

  • держслужбовцями;
  • службовцями ОМС (органи місцевого самоврядування);
  • прокурорами (окрім прокурорів САП).

 

Базова загальновійськова підготовка — хто з українців зможе її не проходити
Військова підготовка студентів. Фото: Depositphotos

Чи мобілізують тих, хто пройшов БЗВП

У законі закріплено, що військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку, отримають автоматичну відстрочку від призову. Вони можуть потрапити до лав ЗСУ виключно за власною згодою. 

Раніше ми писали, кого з жінок можуть призвати на військову службу.

Нагадаємо, ми повідомляли, які існують проблеми з підготовкою новобранців в Україні. 

Також ми інформували, як проводитиметься військова підготовка в університетах.

війна
закон
Україна
мобілізація
підготовка

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