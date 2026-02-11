Базова військова служба в Україні до 25 років - хто пройде добровільно

Українці на базовій військовій службі. Фото: 242 центр підготовки

В Україні була запроваджена нова форма військової підготовки призовників, базова військова служба. Юристи пояснили, чи стосується процес базової військової служби жінок.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі порталу Kadroland.

Базова військова служба — право вибору

В Україні після змін до законодавства змінили процес військової підготовки призовників.

Так, строкову службу замінили базовою військовою службою (БВС).

Цей процес мають пройти призовники, тобто громадяни, яким ще не виповнилося 25 років.

"Громадяни України можуть один раз обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку", — наголосили юристи на тому, коли саме відбуватиметься процес БВС.

Чи можуть жінки пройти БВС

Базова військова служба стосується винятково громадян чоловічої статі.

Втім, підкреслили фахівці, базову військову службу можуть пройти і жінки віком до 25 років.

"Відповідно до ст. 15 Закону України від 25.03.1992 №2232-ХІІ "Про військовий обов'язок і військову службу" для проходження БВС направляються придатні за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 25 років. Жінки направляються лише добровільно", — йдеться у статті.

