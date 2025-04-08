Базова військова служба в Україні 2025 — коли починається

Процес військової підготовки в Україні. Фото: Facebook ЗСУ

Базова загальна військова підготовка в Україні стартує уже восени 2025 року. На відміну від БЗВП, призов на базову військову службу ще не оголошувався, але право вибору у українських призовників забезпечене законом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Замість строкової служби в Україні запроваджено відразу дві різні інституції — це базова військова служба (БВС) та базова загальна військова підготовка (БЗВП).

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що ці процеси стартують неодночасно.

Так, базова загальна військова підготовка стартує у вищих навчальних закладах України уже з вересня 2025 року.

Коли стартує БВС і яке право вибору матимуть українські призовники

А от щодо базової військової служби ситуація є не настільки визначеною.

"Станом на зараз призов на БВС ще не оголошений", — пояснив Юрій Айвазян.

Він підтвердив, що усі чоловіки-призовники віком до 24 років зможуть самостійно обрати період, коли вони проходитимуть базову військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто обов’язково має пройти базову загальну військову підготовку.

Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняється базова військова служба від строкової.