Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Базовая военная служба до 25 лет — кто пройдет добровольно

Базовая военная служба до 25 лет — кто пройдет добровольно

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:20
Базовая военная служба в Украине до 25 лет - кто пройдет добровольно
Украинцы на базовой военной службе. Фото: 242 центр подготовки

В Украине была введена новая форма военной подготовки призывников, базовая военная служба. Юристы объяснили, касается ли процесс базовой военной службы женщин.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале портала Kadroland.

Реклама
Читайте также:

Базовая военная служба — право выбора

В Украине после изменений в законодательство изменили процесс военной подготовки призывников.

Так, срочную службу заменили базовой военной службой (БВС).

Этот процесс должны пройти призывники, то есть граждане, которым еще не исполнилось 25 лет.

"Граждане Украины могут один раз выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста", — отметили юристы на том, когда именно будет происходить процесс БВС.

Могут ли женщины пройти БВС

Базовая военная служба касается исключительно граждан мужского пола.

Впрочем, подчеркнули специалисты, базовую военную службу могут пройти и женщины в возрасте до 25 лет.

"В соответствии со ст. 15 Закона Украины от 25.03.1992 №2232-ХII "О воинской обязанности и военной службе" для прохождения БВС направляются годные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины направляются только добровольно", — говорится в статье.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между базовой военной службой и БОВП.

Добавим, мы сообщали о том, кто из призывников имеет право на отсрочку от базовой военной службы.

женщины военный учет военная подготовка военная служба призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации