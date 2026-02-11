Базовая военная служба в Украине до 25 лет - кто пройдет добровольно

Украинцы на базовой военной службе. Фото: 242 центр подготовки

В Украине была введена новая форма военной подготовки призывников, базовая военная служба. Юристы объяснили, касается ли процесс базовой военной службы женщин.

Базовая военная служба — право выбора

В Украине после изменений в законодательство изменили процесс военной подготовки призывников.

Так, срочную службу заменили базовой военной службой (БВС).

Этот процесс должны пройти призывники, то есть граждане, которым еще не исполнилось 25 лет.

"Граждане Украины могут один раз выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста", — отметили юристы на том, когда именно будет происходить процесс БВС.

Могут ли женщины пройти БВС

Базовая военная служба касается исключительно граждан мужского пола.

Впрочем, подчеркнули специалисты, базовую военную службу могут пройти и женщины в возрасте до 25 лет.

"В соответствии со ст. 15 Закона Украины от 25.03.1992 №2232-ХII "О воинской обязанности и военной службе" для прохождения БВС направляются годные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины направляются только добровольно", — говорится в статье.

