Військова служба в Україні — хто має проходити базову військову службу

В процесі проходження базової військової служби. Фото: УНІАН

Усі студенти мають пройти базову загальновійськову підготовку. Але студенти старших курсів, які не встигнуть пройти БЗВП, муситимуть пройти базову військову службу до досягнення 25 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Хто проходитиме БЗВП

В Україні після реформування системи військової служби з’явився інститут базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Базову загальновійськову підготовку проходитимуть студенти вищих навчальних закладів на першому-другому курсах навчання.

Базова військова служба замість БЗВП

До юристів звернувся студент, який навчається уже на четвертому курсі. Він поцікавився, у якому форматі він буде залучений до військової справи згідно чинного законодавства.

"Якщо Вас не направлять на БЗВП, то до 24 років Ви повинні будете пройти базову військову службу", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Юрист додав, що, згідно із статтею 15 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі — добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.

Зазначені громадяни України, наголосив Дерій, можуть один раз обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняється базова військова служба від строкової.

Також ми повідомляли про те, хто із студентів обов’язково має пройти базову загальновійськову підготовку.