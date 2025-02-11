Военная служба в Украине — кто должен проходить базовую военную службу

В процессе прохождения базовой военной службы. Фото: УНІАН

Все студенты должны пройти базовую общевойсковую подготовку. Но студенты старших курсов, которые не успеют пройти БОВП, должны будут пройти базовую военную службу до достижения 25 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Кто будет проходить БОВП

В Украине после реформирования системы военной службы появился институт базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Базовую общевойсковую подготовку будут проходить студенты высших учебных заведений на первом-втором курсах обучения.

Базовая военная служба вместо БОВП

К юристам обратился студент, который учится уже на четвертом курсе. Он поинтересовался, в каком формате он будет привлечен к военному делу согласно действующему законодательству.

"Если Вас не направят на БЗВП, то до 24 лет Вы должны будете пройти базовую военную службу", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Юрист добавил, что, согласно статье 15 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", для прохождения базовой военной службы направляются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола (женского пола — добровольно), которым ко дню отправления на базовую военную службу исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста.

Указанные граждане Украины, подчеркнул Дерий, могут один раз выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличается базовая военная служба от срочной.

Также мы сообщали о том, кто из студентов обязательно должен пройти базовую общевойсковую подготовку.