Які документи потрібно принести в ТЦК, щоб оновити персональні дані

Без яких документів чоловікам не оновлять дані у ТЦК — список
Військовозобов'язані українці, які планують особисто прийти в ТЦК з метою оновлення даних, повинні принести чимало документів. У списку, зокрема, довідки про склад родини та медичні документи.
Про це йдеться у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Список необхідних документів
З 18 травня, коли закон стане чинним, в українських чоловіків буде 60 днів для оновлення персональних даних у ТЦК. Військовозобов’язані зможуть зробити це онлайн — через особисті кабінети у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) та реєстрі "Оберіг". Або ж прийти до ТЦК особисто з пакетом документів, в якому мають бути:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військово-облікові документи;
- медичні документи;
- водійське посвідчення (за наявності);
- довідка про освіту;
- документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);
- документи, що засвідчують право на відстрочку (за наявності).
Чоловіки, які проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.
Раніше ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів.
Також дослідники оцінили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ймовірно, не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані.
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