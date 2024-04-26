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Без яких документів чоловікам не оновлять дані у ТЦК — список

26 квітня 2024 01:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які документи потрібно принести в ТЦК, щоб оновити персональні дані
Чоловіки стоять у черзі до ТЦК. Фото ілюстративне: Getty Images
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військовозобов'язані українці, які планують особисто прийти в ТЦК з метою оновлення даних, повинні принести чимало документів. У списку, зокрема, довідки про склад родини та медичні документи.  

Про це йдеться у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

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Список необхідних документів 

З 18 травня, коли закон стане чинним, в українських чоловіків буде 60 днів для оновлення персональних даних у ТЦК. Військовозобов’язані зможуть зробити це онлайн — через особисті кабінети у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) та реєстрі "Оберіг". Або ж прийти до ТЦК особисто з пакетом документів, в якому мають бути: 

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-облікові документи;
  • медичні документи;
  • водійське посвідчення (за наявності);
  • довідка про освіту;
  • документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);
  • документи, що засвідчують право на відстрочку (за наявності).

Чоловіки, які проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів. 

Також дослідники оцінили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ймовірно, не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані. 

закон
військовий облік
мобілізація
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військовий квиток
ТЦК та СП

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