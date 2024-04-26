Какие документы нужно принести в ТЦК, чтобы обновить персональные данные

Мужчины стоят в очереди в ТЦК. Фото иллюстративное: Getty Images

Военнообязанные украинцы, планирующие лично прийти в ТЦК с целью обновления данных, должны принести немало документов. В списке, в частности, справки о составе семьи и медицинские документы.

Об этом говорится в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Список необходимых документов

С 18 мая, когда закон вступит в силу, у украинских мужчин будет 60 дней для обновления персональных данных в ТЦК. Военнообязанные смогут сделать это онлайн через личные кабинеты в Центре предоставления админуслуг и реестре "Оберег". Или прийти в ТЦК лично с пакетом документов, в котором должны быть:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетные документы;

медицинские документы;

водительское удостоверение (при наличии);

справка об образовании;

документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью (при наличии);

документы, удостоверяющие право на отсрочку (при наличии).

Мужчины, которые проигнорируют требования закона, автоматически будут считаться уклоненными.

Ранее мы сообщали, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней.

Также исследователи оценили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, по всей вероятности, не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные.