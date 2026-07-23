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Головна Мобілізація В ЦПД спростували фейк про початок мобілізації жінок в Україні

В ЦПД спростували фейк про початок мобілізації жінок в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 06:30
Мобілізація жінок в Україні 2026 - що відомо
Українська військова. Фото: Колаж: Новини.LIVE

У мережі почали поширюватися маніпулятивні дописи про те, що закупівля першої партії жіночих бронежилетів для ЗСУ нібито говорить про "початок відправки українок на фронт". Однак насправді таке твердження є фейком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Чому дописи про жіночу мобілізацію є фейком

Як пояснили у ЦПД, видача 2000 анатомічних бронежилетів до бойових підрозділів — це є вирішення тривалої проблеми забезпечення захисниць, оскільки до цього вони були змушені використовувати чоловічу амуніцію.

"Раніше військовослужбовиці були змушені використовувати чоловічу амуніцію, яка не враховувала будову жіночого тіла, обмежувала рухи та могла шкодити здоров'ю", — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації додали, що станом на зараз в українській армії служать близько 75 тисяч жінок, і з них більше 20 тисяч виконують завдання на бойових посадах.

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Тож забезпечення їх якісним та зручним спорядженням є нормальною практикою. Тому тут мова йде не про "підготовку до мобілізації", а про турботу про безпеку та здоров'я тих жінок, які є діючими військовими.

Резюмуючи у центрі наголосили, що служба жінок залишається добровільною, а РФ навмисно намагається вкинути фейк.

"Російська пропаганда навмисно спотворює базові заходи із забезпечення війська, аби створити хибне враження, що в Україні "закінчилися чоловіки". Служба жінок у Силах оборони була і залишається виключно добровільною", — сказано у публікації.

Мобілізація жінок в Україні - що відомо
Пост ЦПД. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні оновили правила військового обліку для жінок із медичною та фармацевтичної освітою. Відтепер заклади освіти автоматично передають дані випускниць до ТЦК.

Також ми писали, особи якого віку не підлягають призову в Україні.

мобілізація війна в Україні бронежилет
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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