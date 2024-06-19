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Без этих документов мужчин с инвалидностью не выпустят из Украины — что известно

19 июня 2024 20:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу мужчин с инвалидностью — какие документы следует иметь, полный список
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил. Кроме того, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.

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Какие именно нужные документы мужчине с инвалидностью для выезда из Украины в 2024 году, рассказал адвокат Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

Список документов, которые обязаны предъявить на границе мужчины с инвалидностью

Как подчеркнул правозащитник, порядок пересечения границы мужчинами с инвалидностью урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57.

Таким образом, во время действия военного положения мужчины с инвалидностью для выезда за границу должны показать пограничникам:

  1. Паспорт гражданина Украины.
  2. Удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, в нем, в частности, указана группа и причина инвалидности 
  3. Или пенсионное удостоверение, в котором указана группа и причина инвалидности.
  4. Или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (если в нем указана группа и причина инвалидности).
  5. Или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь
  6. Документы из ТЦК и СП, подтверждающие снятие с военного учета (это может быть справка от ТЦК, отметка в военном билете и т.п.).

Адвокат подчеркивает, что одной справки об инвалидности (Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией) или пенсионного удостоверения, выданного не в связи с инвалидностью (например, за выслугой), для выезда за границу недостаточно.

 

Ранее мы сообщали, какие есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин имеет право выезжать за границу без военного билета.

Также мы информировали, как военнообязанному мужчине выехать из Украины с отцом, имеющим инвалидность.

война
граница
Украина
мобилизация
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