Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд військовозобов'язаного за кордон з батьком-інвалідом — деталі arrow

Виїзд військовозобов'язаного за кордон з батьком-інвалідом — деталі

12 червня 2024 15:37
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Можливість виїзду за кордон для супроводу батька з інвалідністю
Чоловік з батьком, що має інвалідність. Фото: freepik.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний може виїхати за межі України, супроводжуючи батька-інваліда ІІ групи. Але для цього він має оформити відповідні документи і мати актуальний військовий квиток чи документ, який його замінює.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали правники Сергій Богун та Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд з батьком-інвалідом можливий

Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, який планує виїхати за межі України як супровід для батька — інваліда ІІ групи, Сергій Богун зазначив, що така можливість у чинному законодавстві забезпечена.

"Також Вам необхідно мати дійсний та актуальний військово-обліковий документ", — підкреслив юрист.

Які документи потрібні

Інший правник, Юрій Айвазян, конкретизував список документів, які потрібно мати військовозобов’язаному для перетину кордону у такій ситуації.

Це документи, які підтверджують родинний зв’язок та інвалідність батька.

Крім того, для отримання документів, які підтверджують необхідність постійного догляду, підкреслив Айвазян, необхідно звернутися до місцевої ради із заявою про здійснення такого догляду.

"У випадку, якщо особа з інвалідністю І чи ІІ групи є взятою на облік внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи", — наголосив юрист.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

Крім того, наше видання писало, скільки діє відстрочка для батька дитини з інвалідністю.

Також Новини.LIVE інформували, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку

відстрочка
мобілізація
особа з інвалідністю
інвалідність
кордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор