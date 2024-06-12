Можливість виїзду за кордон для супроводу батька з інвалідністю

Чоловік з батьком, що має інвалідність. Фото: freepik.com

Військовозобов’язаний може виїхати за межі України, супроводжуючи батька-інваліда ІІ групи. Але для цього він має оформити відповідні документи і мати актуальний військовий квиток чи документ, який його замінює.

Про це на порталі "Юристи.UA" написали правники Сергій Богун та Юрій Айвазян.

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Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, який планує виїхати за межі України як супровід для батька — інваліда ІІ групи, Сергій Богун зазначив, що така можливість у чинному законодавстві забезпечена.

"Також Вам необхідно мати дійсний та актуальний військово-обліковий документ", — підкреслив юрист.

Які документи потрібні

Інший правник, Юрій Айвазян, конкретизував список документів, які потрібно мати військовозобов’язаному для перетину кордону у такій ситуації.

Це документи, які підтверджують родинний зв’язок та інвалідність батька.

Крім того, для отримання документів, які підтверджують необхідність постійного догляду, підкреслив Айвазян, необхідно звернутися до місцевої ради із заявою про здійснення такого догляду.

"У випадку, якщо особа з інвалідністю І чи ІІ групи є взятою на облік внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи", — наголосив юрист.

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