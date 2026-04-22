Відстрочка через інвалідність: відстрочка діє лише три місяці

Відстрочка від мобілізації на підставі інвалідності триватиме рівно стільки, на скільки визначений факт самої інвалідності. Те ж, що у "Резерв+" вказане формальне закінчення відстрочки раніше, означає лише те, що вона триває до закінчення чергового тримісячного періоду мобілізації. А надалі, після продовження мобілізації, така відстрочка має бути автоматично продовжена.

Відстрочка і мобілізація: терміни

Відстрочка від мобілізації є законною підставою уникнути призову до лав ЗСУ у особливий період. Але для цього потрібно відповідати вимогам чинного військового законодавства.

Однією із підстав для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, є наявність у військовозобов’язаного громадянина інвалідності. Така відстрочка фактично діє протягом усього часу, на який відповідні структури встановили факт інвалідності.

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку за інвалідністю, яка діє до 2028 року. При цьому, зазначив чоловік, ця відстрочка діє лише до 1 серпня 2026 року.

Читайте також:

Автоматично продовжать відстрочку чи ні

Громадянин поцікавився, чому термін дії відстрочки від мобілізації не відповідає терміну дії самої інвалідності. Юристи пояснили, що причиною є формальна сторона процесу мобілізації і, відповідно, відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що це обмеження пов’язане із тривалістю чергового відрізку мобілізації, а фактично відстрочка справді діятиме і надалі. Айвазян підкреслив: "Відстрочка продовжуватиметься автоматично кожні 3 місяці, тобто на період оголошення воєнного стану".

Адвокат пояснив, що робити, коли відстрочка не продовжиться. Юрій Айвазян зазначив: "Якщо так не станеться, спробуйте зробити це самі через "Резерв+" або через ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли відстрочку на підставі інвалідності не оформлять автоматично.

Мати відстрочку одночасно з двох причин неможливо згідно із вимогами закону. Тож, якщо громадянин має іншу відстрочку, яка продовжується автоматично, він не зможе оформити нову відстрочку автоматично.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, яка група інвалідності звільняє громадянина від мобілізації.

Військовозобов’язані громадяни з інвалідністю мають право отримати відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається людині з будь-якою групою інвалідності.