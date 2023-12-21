Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: из соцсетей

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала, возможно ли мобилизовать нардепов Верховной Рады Украины. По ее словам, технически это можно сделать.

Об этом Марьяна Безуглая написала на своей странице в Facebook.

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Мобилизация нардепов

Безуглая рассказала, что технически возможно убрать отсрочку для нардепов в Законе, проголосовать, дождаться подписи Президента Украины Владимира Зеленского и пригласить представителей ТЦК во время заседания, которые вручат всем повестки.

Что будет дальше

Для принятия решений ВРУ требуется 226 голосов. Сейчас нардепов 400. По словам Безуглой, половину из них можно мобилизовать и заменить следующими по списку.

"Половину, которые выбирались на мажоритарных округах, не заменишь. Потому что надо на округе будет провести довыборы. Это невозможно во время войны, и если мажоритарщики уйдут, то -50% нардепов. Это значит, что тогда не будет 226 голосов, чтобы принять решение", — подчеркнула она.

Какие решения нужны Украине

Безуглая рассказала о решениях, которые нужны прежде всего:

законы, продолжающие переговорный процесс для вступления в Евросоюз;

официальные заявления страны относительно войны, которые стимулируют другие парламенты к действиям — некий "эффект домино" и т.д.;

продолжение военного положения и связанные законы;

бюджет страны и изменения в бюджет;

изменения в налогообложение.

Нардеп отметила, что это все невозможно без Парламента, а изменения в Конституцию Украины, чтобы отдать полномочия Кабинету Министров или Президенту, например, невозможно во время войны, как и уменьшение количества народных депутатов.

"Если Вы возмущаетесь качеством работы нардепов и в то же время хотите превратить их в полных зомби "пришел, нажал кнопку, ушел", то где логика? Кто тогда будет организовывать законотворческий процесс? Чиновники из Кабмина? Чиновники из секретариатов Парламента? Аутсорс? Какой будет контроль?" — добавила Безуглая.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Украины Марьяна Безуглая выступила против того, чтобы сотрудники ЖЭКов могли выдавать повестки. Соответствующую норму раздельно прописали в законопроекте.

Также мы писали, что скандальный народный депутат Марьяна Безуглая запустила очередной опрос среди мужчин относительно отказа от украинского паспорта, чтобы не идти на войну. Политик спросила у них, готовы ли они отказаться от гражданства Украины, чтобы их не мобилизовали.