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Чи готові чоловіки відмовитися від громадянства, щоб не йти на війну — опитування Безуглої

18 грудня 2023 21:41
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Ілля Рябінін
редактор
Чи готові чоловіки відмовитися від громадянства, щоб не йти на війну — опитування Безуглої
Нардепка Мар'яна Безугла. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла запустила чергове опитування серед чоловіків щодо відмови від українського паспорта, аби не йти на війну. Політикиня запитала у них, чи готові вони відмовитись від громадянства України, аби їх не мобілізували. 

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Безугла запустила чергове опитування

На відміну від свого попереднього "опитування", у своєму "крайньому на сьогодні" опитуванні, політикиня просить відповідати лише чоловіків. 

"Щоб мене не мобілізували, чи готовий я відмовитись від українського громадянства?", — запитала Безугла.

Станом на 21:21 в опитуванні від нардепки взяли участь 1403 людини, з них:

  • 81% відповіли так;
  • 19% — ні.
Чи готові чоловіки відмовитися від громадянства, щоб не йти на війну — опитування Безуглої
Допис Безуглої. Джерело: соцмережі

Реакція українців

Реакція українського народу не змусила себе довго чекати: українці влаштували одіозній політикині "рознос", порадивши їй лікуватись, та звинувативши у провокаторстві. 

"Займіться, будь ласка, обороною, стратегіями закупки зброї і дронів, для чого існує той ваш комітет, де ви є, а не як завжди — х***ею", — звертається Алекс Подгородецький.

"Ви десь курси проходили, чи з дитинства така?", — спитався Павло Богуш.

"Без образ, але Ви ПРОВОКАТОР!!!", — сказав Володимир Павлик.

"Мар'яно, якщо вас полікують, Ви готові відмовитись від депутатства?", — поставив контроверсійне питання Іван Усов.

Чи готові чоловіки відмовитися від громадянства, щоб не йти на війну — опитування Безуглої
Реакція українців. Джерело: соцмережі

Мар'яна Безугла — останні новини

Нагадаємо. що сьогодні Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації. Вона запитала у них, чи готові вони стати на військовий облік, щоб демобілізувати тих, хто служить 24 місяці.

Також сьогодні скандальна політикиня сказала, що в новому законопроєкті щодо рекрутингу, який готують у Раді, є два способи попасти до війська, які не перетинаються. Вона вважає, що до добровольців має бути сервісний підхід, а для мобілізованих і далі будуть застосовувати примус, обмежуючи ухилянтів в правах.

Ще раніше Безугла поскаржилася, що її заблокував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Вона заявила, що політик перейшов "у контрнаступ" стосовно неї. 

 

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