Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: із соцмереж

Народна депутатка Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації. Вона запитала у них, чи готові вони стати на військовий облік, щоб демобілізувати тих, хто служить 24 місяці.

Про це Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Опитування серед жінок щодо мобілізації в Україні

Своє опитування вона назвала експериментом. Безугла просить відповідати лише жінкам.

"Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це призведе до демобілізації тих, хто служить 24 місяці?" — запитала Безугла.

Станом на зараз в опитуванні взяли участь 711 людей, з них:

21% відповіли так;

79% — ні.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, що повноцінна мобілізація жінок не принесе бажаної перемоги, бо за мобілізаційним потенціалом України завжди зі зрозумілих причин відставатиме від Росії. Окупантів можна перемогти, перш за все, технологічною перевагою, а не банальною живою силою.

Також ми писали, що нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони.

Додамо, керівниця медслужби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що тема мобілізації жінок є досить складною, оскільки навколо неї виникає багато конфліктів як з боку самих жінок, так і чоловіків. Однак, така мобілізація потрібна і це було б чесно.