Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації arrow

Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації

18 грудня 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації
Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: із соцмереж
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла запустила опитування серед жінок щодо мобілізації. Вона запитала у них, чи готові вони стати на військовий облік, щоб демобілізувати тих, хто служить 24 місяці.

Про це Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Опитування серед жінок щодо мобілізації в Україні

Своє опитування вона назвала експериментом. Безугла просить відповідати лише жінкам. 

"Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це призведе до демобілізації тих, хто служить 24 місяці?" — запитала Безугла.

Станом на зараз в опитуванні взяли участь 711 людей, з них:

  • 21% відповіли так;
  • 79% — ні.
null
Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, що повноцінна мобілізація жінок не принесе бажаної перемоги, бо за мобілізаційним потенціалом України завжди зі зрозумілих причин відставатиме від Росії. Окупантів можна перемогти, перш за все, технологічною перевагою, а не банальною живою силою.

Також ми писали, що нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони. 

Додамо, керівниця медслужби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що тема мобілізації жінок є досить складною, оскільки навколо неї виникає багато конфліктів як з боку самих жінок, так і чоловіків. Однак, така мобілізація потрібна і це було б чесно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі