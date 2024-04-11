Безугла висловила підтримку ідеї мобілізації жінок

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: censor.net

Народний депутат Верховної Ради України Мар'яна Безугла підтримала висловлювання радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксани Григор’євої, щодо мобілізації жінок. Вона переконана, що мобілізація жінок — це "реалії".

Про це вона повідомила у своєму Telegram у четвер, 11 квітня.

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Мар'яна Безугла оприлюднила скриншот уривка статті, у якій повідомляють, що Оксана Григор’єва заявила, що Україні слід розробити політику військового призову для жінок, подібну до ізраїльської моделі. Григор’єва підкреслила, що важливо бути готовими до мобілізації українських жінок у Збройні Сили в майбутньому. Також вона додала, що підготовка молоді до військової служби є ключовою.

Під скриншотом Безугла написала, що поділяє точку зору радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ.

"Підтримую, це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у Конституції. Мова про те, що вся молодь має проходити військовий вишкіл", — заявила Безугла.

Допис Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ЦПД зробили заяву щодо інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні.

Раніше ми писали, що радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва потрапила в скандал через свою одіозну заяву в інтерв'ю The Times про те, що Україна повинна готуватися до можливості мобілізації жінок до армії найближчими роками.