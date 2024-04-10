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У ЦПД зробили заяву щодо інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні

10 квітня 2024 16:49
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Ілля Рябінін
редактор
У ЦПД зробили заяву щодо інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні
Жінки-військові на плацу. Фото ілюстративне: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Питання мобілізації жінок на війну сьогодні не є актуальним питанням та не розглядається органами влади. Жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

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Як зазначається, нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

"Розповсюджувана інформація — фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше — не планується", — наголосили в ЦПД, та закликали українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

У ЦПД зробили заяву по інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні
Скриншот повідомлення ЦПД

Що передувало скандалу

Нагадаємо, скандалу передувала одіозна заява радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксани Григор'євої в інтерв'ю The Times про те, що Україна повинна готуватися до можливості мобілізації жінок до армії найближчими роками, з огляду на цьогорічний великий призов.

"У нашій Конституції сказано, що обов’язок кожного українця — захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили й жінки. Нам потрібно готувати дівчат з дитинства до захисту країни", — сказала вона.

Додамо, що у середу, 10 квітня, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальність за військові правопорушення.

До слова, 9 квітня стали відомі основні положення законопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.  

Україна
нардепи
жінки
мобілізація
війна в Україні
ЦПД

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