Безуглая выразила поддержку идеи мобилизации женщин
Народный депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поддержала высказывание советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксаны Григорьевой относительно мобилизации женщин. Она убеждена, что мобилизация женщин – это "реалии".
Об этом она сообщила в своем Telegram в четверг, 11 апреля.
Безуглая поддерживает мобилизацию женщин
Марьяна Безуглая обнародовала скриншот отрывка статьи, в которой сообщают, что Оксана Григорьева заявила, что Украине следует разработать политику военного призыва для женщин, подобную израильской модели. Григорьева подчеркнула, что важно быть готовыми к мобилизации украинских женщин в Вооруженные Силы в будущем. Также она добавила, что подготовка молодежи к военной службе является ключевой.
Под скриншотом Безуглая написала, что разделяет точку зрения советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ.
"Поддерживаю, это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку", — заявила Безуглая.
Напомним, что в ЦПД сделали заявление по поводу информации о вероятной мобилизации женщин в Украине.
Ранее мы писали, что советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева попала в скандал из-за своего одиозного заявления в интервью The Times о том, что Украина должна готовиться к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы.
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