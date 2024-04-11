Безуглая выразила поддержку идеи мобилизации женщин

Нардепка Марьяна Безуглая. Фото: censor.net

Народный депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поддержала высказывание советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксаны Григорьевой относительно мобилизации женщин. Она убеждена, что мобилизация женщин – это "реалии".

Об этом она сообщила в своем Telegram в четверг, 11 апреля.

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Марьяна Безуглая обнародовала скриншот отрывка статьи, в которой сообщают, что Оксана Григорьева заявила, что Украине следует разработать политику военного призыва для женщин, подобную израильской модели. Григорьева подчеркнула, что важно быть готовыми к мобилизации украинских женщин в Вооруженные Силы в будущем. Также она добавила, что подготовка молодежи к военной службе является ключевой.

Под скриншотом Безуглая написала, что разделяет точку зрения советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ.

"Поддерживаю, это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку", — заявила Безуглая.

Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, что в ЦПД сделали заявление по поводу информации о вероятной мобилизации женщин в Украине.

Ранее мы писали, что советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева попала в скандал из-за своего одиозного заявления в интервью The Times о том, что Украина должна готовиться к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы.