Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Безуглая выразила поддержку идеи мобилизации женщин arrow

Безуглая выразила поддержку идеи мобилизации женщин

11 апреля 2024 15:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Безуглая выразила поддержку идеи мобилизации женщин
Нардепка Марьяна Безуглая. Фото: censor.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Народный депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поддержала высказывание советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксаны Григорьевой относительно мобилизации женщин. Она убеждена, что мобилизация женщин – это "реалии".

Об этом она сообщила в своем Telegram в четверг, 11 апреля.

Читайте также:

Безуглая поддерживает мобилизацию женщин

Марьяна Безуглая обнародовала скриншот отрывка статьи, в которой сообщают, что Оксана Григорьева заявила, что Украине следует разработать политику военного призыва для женщин, подобную израильской модели. Григорьева подчеркнула, что важно быть готовыми к мобилизации украинских женщин в Вооруженные Силы в будущем. Также она добавила, что подготовка молодежи к военной службе является ключевой.

Под скриншотом Безуглая написала, что разделяет точку зрения советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ.

"Поддерживаю, это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку", — заявила Безуглая.

Допис Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот
Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, что в ЦПД сделали заявление по поводу информации о вероятной мобилизации женщин в Украине.

Ранее мы писали, что советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева попала в скандал из-за своего одиозного заявления в интервью The Times о том, что Украина должна готовиться к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы.

Марьяна Безуглая
ВСУ
нардепы
мобилизация
народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый