Білецький пояснив, як Третій армійський корпус приймав бригади

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, як приймали бригади у складному стані. За його словами, наразі їх вдалося вивести у "топи".

Про це Андрій Білецький розповів в інтервʼю ТСН.

Як Третій армійський корпус приймав бригади у складному стані

Білецький зазначив, що корпус створювали на основі 3-ї ОШБр, але однією із ключових задач було прийняття інших бригад та підняття їхнього рівня.

"Були два виклики — прийняти бригади, які були в складному досить стані, 125, 60, 63, 53 бригади, і вирівняти їх, підняти їх на інший рівень, знизити СЗЧ, покращити загальну навченість, покращити значно управління, вогонь, безпілотну компоненту. Це ті задачі, які ключові ставив тоді перед собою", — зазначив Білецький.

За його словами, через рік можна констатувати, що всі ці бригади вивели в "топи" по деяких напрямках. Крім того, знизився рівень СЗЧ. Воїни наразі не лише втрачають території, а й відвойовують.

