Білецький пояснив, як Третій армійський корпус приймав бригади

Білецький пояснив, як Третій армійський корпус приймав бригади

Дата публікації: 21 березня 2026 09:10
Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, як приймали бригади у складному стані. За його словами, наразі їх вдалося вивести у "топи".

Про це Андрій Білецький розповів в інтервʼю ТСН.

Білецький зазначив, що корпус створювали на основі 3-ї ОШБр, але однією із ключових задач було прийняття інших бригад та підняття їхнього рівня. 

"Були два виклики — прийняти бригади, які були в складному досить стані, 125, 60, 63, 53 бригади, і вирівняти їх, підняти їх на інший рівень, знизити СЗЧ, покращити загальну навченість, покращити значно управління, вогонь, безпілотну компоненту. Це ті задачі, які ключові ставив тоді перед собою", — зазначив Білецький.

За його словами, через рік можна констатувати, що всі ці бригади вивели в "топи" по деяких напрямках. Крім того, знизився рівень СЗЧ. Воїни наразі не лише втрачають території, а й відвойовують.

Зазначимо, Білецький повідомив, що у корпусах "Трійка" та "Хартія" змінили підготовку мобілізованих.

А у Міноборони зазначали, що мобілізовані з вищою освітою можуть швидше отримати офіцерське знання.

Раніше адвокат Андрій Карпенко розповів, як змінилися правила мобілізації жінок. До лав ЗСУ вони можуть долучитися лише добровільно.

війна ЗСУ Україна Андрій Білецький
Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
