Билецкий объяснил, как Третий армейский корпус принимал бригады

Дата публикации 21 марта 2026 09:10
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, как принимали бригады в сложном состоянии. По его словам, сейчас их удалось вывести в "топы".

Об этом Андрей Билецкий рассказал в интервью ТСН.

Как Третий армейский корпус принимал бригады в сложном состоянии

Билецкий отметил, что корпус создавали на основе 3-й ОШБр, но одной из ключевых задач было принятие других бригад и поднятие их уровня.

"Были два вызова — принять бригады, которые были в сложном достаточно состоянии, 125, 60, 63, 53 бригады, и выровнять их, поднять их на другой уровень, снизить СОЧ, улучшить общую обученность, улучшить значительно управление, огонь, беспилотную компоненту. Это те задачи, которые ключевые ставил тогда перед собой", — отметил Билецкий.

По его словам, через год можно констатировать, что все эти бригады вывели в "топы" по некоторым направлениям. Кроме того, снизился уровень СЗЧ. Воины сейчас не только теряют территории, но и отвоевывают.

Отметим, Билецкий сообщил, что в корпусах "Тройка" и "Хартия" изменили подготовку мобилизованных.

А в Минобороны отмечали, что мобилизованные с высшим образованием могут быстрее получить офицерское знание.

Ранее адвокат Андрей Карпенко рассказал, как изменились правила мобилизации женщин. В ряды ВСУ они могут присоединиться только добровольно.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

