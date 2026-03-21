Білецький: "Трійка" та "Хартія" змінили підготовку мобілізованих

Дата публікації: 21 березня 2026 04:45
Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив, що у корпусах "Трійка" та "Хартія змінили підхід до підготовки мобілізованих. Окрім того, практику планують масштабувати за іншими напрямками.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

Читайте також:

Що змінилося у підготовці мобілізованих у "Трійці" та "Хартії"

Білецький розповів, що "Трійка та "Хартія" це два корпуси, які дуже схожі за світоглядом, корпоративною етикою, і які давним-давно обмінюються досвідом у бойовій підготовці один одного.

За його словами, сержанти "Хартії" проходять сержантські курси на базі 3-го армійського корпуса. Однак сторони вирішили вивести цю історію на більш системний характер.

"Тобто створити єдину базу бойової підготовки, яка буде включати в себе поки що три рівні. Для початку це БЗВП, це підготовка сержанта і підготовка молодшого офіцера. В подальшому вона повинна включати і підготовку штабів, і підготовку окремих напрямків, вогневих і так далі. Відповідно, зараз це оці три напрямки. Солдат, сержант, молодший офіцер", — поінформував Білецький.

Він наголосив, що мета створення такої системи полягає у тому, щоб запропонувати армії і командуванню практики "Трійки" та "Хартії", які є ефективними і які підтверджені цифрами. Причому Білецький підкреслив, що моральний дух у таких підрозділах значно вищий, ніж в середньому у підрозділах ЗСУ.

Резюмуючи Білецький додав, що запрошує всі підрозділи долучатися до обміну думками, практиками і досвідом.

"Як мінімум, ми плануємо з "Хартією" зробити цей базовий курс, зробити його відкритим для будь-яких підрозділів. Тобто, всі зможуть користуватися просто-напросто нашими наробками в повному обсязі", — підсумував він.

Україна відмовилася від низки навчань за кордоном

Варто зауважити, що днями полковник та заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін теж сказав, що Україна змінює підхід до підготовки військових.

За його словами, частину тренувань за кордоном скорочують через ефективність: навчання переносять в Україну, щоб швидше адаптуватися до реалій фронту та не витрачати час на логістику. Водночас від деяких програм за кордоном відмовляються через обмеження законодавства в країнах-партнерах та нерозуміння окремих бойових процесів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто і за який час має пройти базову загальну військову підготовку.

Також ми інформували, скільки грошей витрачає держава на навчання однієї мобілізованого громадянина.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
