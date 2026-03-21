Билецкий: "Тройка" и "Хартия" изменили подготовку мобилизованных

Андрей Билецкий.

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил, что в корпусах "Тройка" и "Хартия изменили подход к подготовке мобилизованных. Кроме того, практику планируют масштабировать по другим направлениям.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом он сказал в интервью ТСН.

Что изменилось в подготовке мобилизованных в "Тройке" и "Хартии"

Билецкий рассказал, что "Тройка и "Хартия" это два корпуса, которые очень похожи по мировоззрению, корпоративной этике, и которые давным-давно обмениваются опытом в боевой подготовке друг друга.

По его словам, сержанты "Хартии" проходят сержантские курсы на базе 3-го армейского корпуса. Однако стороны решили вывести эту историю на более системный характер.

"То есть создать единую базу боевой подготовки, которая будет включать в себя пока три уровня. Для начала это БОВП, это подготовка сержанта и подготовка младшего офицера. В дальнейшем она должна включать и подготовку штабов, и подготовку отдельных направлений, огневых и так далее. Соответственно, сейчас это эти три направления. Солдат, сержант, младший офицер", — сообщил Билецкий.

Он отметил, что цель создания такой системы заключается в том, чтобы предложить армии и командованию практики "Тройки" и "Хартии", которые являются эффективными и которые подтверждены цифрами. Причем Билецкий подчеркнул, что моральный дух в таких подразделениях значительно выше, чем в среднем в подразделениях ВСУ.

Резюмируя Билецкий добавил, что приглашает все подразделения участвовать в обмене мнениями, практиками и опытом.

"Как минимум, мы планируем с "Хартией" сделать этот базовый курс, сделать его открытым для любых подразделений. То есть, все смогут пользоваться просто-напросто нашими наработками в полном объеме", — подытожил он.

Украина отказалась от ряда учений за рубежом

Стоит заметить, что на днях полковник и заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгений Межевикин тоже сказал, что Украина меняет подход к подготовке военных.

По его словам, часть тренировок за рубежом сокращают из-за эффективности: обучение переносят в Украину, чтобы быстрее адаптироваться к реалиям фронта и не тратить время на логистику. В то же время от некоторых программ за рубежом отказываются из-за ограничений законодательства в странах-партнерах и непонимания отдельных боевых процессов.

