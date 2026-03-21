Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Билецкий: "Тройка" и "Хартия" изменили подготовку мобилизованных

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 04:45
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил, что в корпусах "Тройка" и "Хартия изменили подход к подготовке мобилизованных. Кроме того, практику планируют масштабировать по другим направлениям.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом он сказал в интервью ТСН.

Читайте также:

Что изменилось в подготовке мобилизованных в "Тройке" и "Хартии"

Билецкий рассказал, что "Тройка и "Хартия" это два корпуса, которые очень похожи по мировоззрению, корпоративной этике, и которые давным-давно обмениваются опытом в боевой подготовке друг друга.

По его словам, сержанты "Хартии" проходят сержантские курсы на базе 3-го армейского корпуса. Однако стороны решили вывести эту историю на более системный характер.

"То есть создать единую базу боевой подготовки, которая будет включать в себя пока три уровня. Для начала это БОВП, это подготовка сержанта и подготовка младшего офицера. В дальнейшем она должна включать и подготовку штабов, и подготовку отдельных направлений, огневых и так далее. Соответственно, сейчас это эти три направления. Солдат, сержант, младший офицер", — сообщил Билецкий.

Он отметил, что цель создания такой системы заключается в том, чтобы предложить армии и командованию практики "Тройки" и "Хартии", которые являются эффективными и которые подтверждены цифрами. Причем Билецкий подчеркнул, что моральный дух в таких подразделениях значительно выше, чем в среднем в подразделениях ВСУ.

Резюмируя Билецкий добавил, что приглашает все подразделения участвовать в обмене мнениями, практиками и опытом.

"Как минимум, мы планируем с "Хартией" сделать этот базовый курс, сделать его открытым для любых подразделений. То есть, все смогут пользоваться просто-напросто нашими наработками в полном объеме", — подытожил он.

Стоит заметить, что на днях полковник и заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгений Межевикин тоже сказал, что Украина меняет подход к подготовке военных.

По его словам, часть тренировок за рубежом сокращают из-за эффективности: обучение переносят в Украину, чтобы быстрее адаптироваться к реалиям фронта и не тратить время на логистику. В то же время от некоторых программ за рубежом отказываются из-за ограничений законодательства в странах-партнерах и непонимания отдельных боевых процессов.

ВСУ армия война в Украине Андрей Билецкий военная подготовка БОВП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации