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Блокування рахунків для чоловіків — як можна буде розпоряджатися своїми коштами

15 травня 2024 11:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Блокування рахунків для чоловіків — як можна буде розпоряджатися своїми коштами
Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Паралельно з ним діятиме ще один, згідно з яким ухилянтам значно підняли штрафи за ухилення від військового призову. У разі його несплати особам блокуватимуть рахунки. 

Які особливості блокування і як можна буде розпоряджатися своїми банківськими рахунками — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Який закон регулює адміністративну відповідальність

Як відомо, 9 травня у Верховній Раді ухвалили законопроєкт №10379, який регулює адміністративну відповідальність для ухилянтів. Згідно з документом, для чоловіків, які ухиляються від мобілізації й вчасно не оновлять свої дані у територіальних центрах комплектування, передбачається штраф від 17 до 25 тисяч гривень. 

Водночас особам, які не оплатять відповідний штраф, блокуватимуть банківські рахунки.

Особливості блокування рахунків для ухилянтів 

Відтак, ті, хто потрапить під блокування, зможуть розпоряджатися своїми банківськими рахунками частково. До прикладу, якщо людина має кредит, сплатити його вона зможе через спеціальний рахунок, який спеціально буде створено для таких платежів. 

Водночас поки невідомо, чи будуть працівники ТЦК вилучати відразу весь заробіток у рахунок сплати штрафу, чи йдеться лише про відсотки від заробітку.

Нагадаємо, у Верховні Раді пояснили, як штрафні санкції сприятимуть мобілізації.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК, та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.

війна
українці
мобілізація
рахунки
гроші
війна в Україні
ТЦК та СП
ухилянти
банківські рахунки
блокування

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