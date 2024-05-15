Блокировка счетов для мужчин – как можно будет распоряжаться своими средствами

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. Параллельно с ним будет действовать еще один, согласно которому уклонистам значительно подняли штрафы за уклонение от военного призыва. В случае его неуплаты лицам будут блокировать счета.

Какие особенности блокировки и как можно будет распоряжаться своими банковскими счетами — читайте в материале Новини.LIVE.

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Какой закон регулирует административную ответственность

Как известно, 9 мая в Верховной Раде был принят законопроект №10379, регулирующий административную ответственность для уклонистов. Согласно документу, для мужчин, которые уклоняются от мобилизации и вовремя не обновят свои данные в территориальных центрах комплектования, предусматривается штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

В то же время лицам, которые не оплатят соответствующий штраф, будут блокировать банковские счета.

Особенности блокировки счетов для уклонистов

Следовательно, попавшие под блокировку смогут распоряжаться своими банковскими счетами частично. К примеру, если у человека есть кредит, уплатить его он сможет через специальный счет, который специально будет создан для таких платежей.

В то же время пока неизвестно, будут ли работники ТЦК изымать сразу весь заработок в счет уплаты штрафа или речь идет только о процентах от заработка.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.