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Боєць 3-ї ОШБр заявив, що на фронт краще мобілізувати 20-річних хлопців

15 травня 2024 19:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Краще мобілізувати на фронт 20-річних — військовий 3-ї ОШБр
Боєць із позивним AMON(Артем). Фото: скриншот Мандарин Медіа
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Боєць 3 ОШБр з позивним AMON висловив свою думку щодо того, аби на фронт мобілізували 20-річних. Адже у них немає дітей і дружин та вони кращі.

Про це боєць 3 ОШБр з позивним AMON (Артем) розповів у інтерв'ю "Мандарин медіа" у суботу, 27 квітня.

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20-річні — це найкращі бійці

За словами бійця із позивним "AMON", 20-річних хлорців краще мобілізувати до ЗСУ, бо їх не буде "тягнути" до родин, на відміну від 35-річних, які мають дітей і дружину, що чекають на них. Вони їх розумом "тягнуть" назад до себе. Крім цього, молодші бійці краще переносять умови війни.

"Якщо тобі 20 років, тобі краще та легше на фронті. По-перше, знаходитись у великій кількості людей. По-друге, фізично легше — з усіх інших, яким 40 чи 45, ти менше мерзнеш, краще можеш переносити безсоння. У нас середній вік, як я зрозумів, у ЗСУ десь 45 років. Але 20-річні — це найкращі бійці та здебільшого найкращі рекрути. Вони краще навчаються, краще тягнуть, краще біжать і менше бояться. Вони краще. Але чи шкода мені їх..? Так", — каже військовий.

Нагадаємо, що для захисту України можуть мобілізувати ще кілька сотень тисяч чоловіків. Цілком імовірно, що до лав армії потрапить кожен десятий чоловік призовного віку.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр, екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що мотивація для військовозобов'язаних має бути не лише позитивною. Ухилянти мають знати, що на них чекатиме покарання, а от добровольців навпаки треба нагороджувати. 

мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна
фронт
3 ОШБр

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