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Боец 3-й ОШБр заявил, что на фронт лучше мобилизовать 20-летних парней

15 мая 2024 19:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Лучше мобилизовать на фронт 20-летних — военный 3-й ОШБр
Боец с позывным AMON(Артем). Фото: скриншот Мандарин Медиа
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Боец 3 ОШБр с позывным AMON высказал свое мнение по поводу того, чтобы на фронт мобилизовали 20-летних. Ведь у них нет детей и жен и они лучше.

Об этом боец 3 ОШБр с позывным AMON (Артем) рассказал в интервью "Мандарин медиа" в субботу, 27 апреля.

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20-летние - это лучшие бойцы

По словам бойца с позывным "AMON", 20-летних хлорцев лучше мобилизовать в ВСУ, потому что их не будет "тащить" в семьи, в отличие от 35-летних, имеющих ожидающих их детей и жену. Они их умом "тянут" обратно к себе. Кроме того, младшие бойцы лучше переносят условия войны.

"Если тебе 20 лет, тебе лучше и легче на фронте. Во-первых, находиться в большом количестве людей. Во-вторых, физически легче — из всех остальных, которым 40 или 45 ты меньше мерзнешь, лучше можешь переносить бессонницу. У нас средний возраст, как я понял, в ВСУ около 45 лет. Но 20-летние — это лучшие бойцы и в основном лучшие рекруты. Они лучше учатся, лучше тянут, лучше бегут и меньше боятся. Они лучше. Но жалко ли мне их..? Да", — говорит военный.

Напомним, что для защиты Украины могут мобилизовать еще несколько сот тысяч мужчин. Вполне вероятно, что в армию попадет каждый десятый человек призывного возраста.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр, экскомандир "Азова" Максим Жорин заявил, что мотивация для военнообязанных должна быть не только положительной. Уклоняющие должны знать, что их будет ждать наказания, а вот добровольцев наоборот надо награждать.

мобилизация
война в Украине
военнообязанные
війна
фронт
3 ОШБр

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