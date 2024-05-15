Лучше мобилизовать на фронт 20-летних — военный 3-й ОШБр

Боец с позывным AMON(Артем). Фото: скриншот Мандарин Медиа

Боец 3 ОШБр с позывным AMON высказал свое мнение по поводу того, чтобы на фронт мобилизовали 20-летних. Ведь у них нет детей и жен и они лучше.

Об этом боец 3 ОШБр с позывным AMON (Артем) рассказал в интервью "Мандарин медиа" в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

20-летние - это лучшие бойцы

По словам бойца с позывным "AMON", 20-летних хлорцев лучше мобилизовать в ВСУ, потому что их не будет "тащить" в семьи, в отличие от 35-летних, имеющих ожидающих их детей и жену. Они их умом "тянут" обратно к себе. Кроме того, младшие бойцы лучше переносят условия войны.

"Если тебе 20 лет, тебе лучше и легче на фронте. Во-первых, находиться в большом количестве людей. Во-вторых, физически легче — из всех остальных, которым 40 или 45 ты меньше мерзнешь, лучше можешь переносить бессонницу. У нас средний возраст, как я понял, в ВСУ около 45 лет. Но 20-летние — это лучшие бойцы и в основном лучшие рекруты. Они лучше учатся, лучше тянут, лучше бегут и меньше боятся. Они лучше. Но жалко ли мне их..? Да", — говорит военный.

Напомним, что для защиты Украины могут мобилизовать еще несколько сот тысяч мужчин. Вполне вероятно, что в армию попадет каждый десятый человек призывного возраста.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр, экскомандир "Азова" Максим Жорин заявил, что мотивация для военнообязанных должна быть не только положительной. Уклоняющие должны знать, что их будет ждать наказания, а вот добровольцев наоборот надо награждать.