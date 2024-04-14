Какие льготы будут для мужчин, которые сейчас мобилизуются

Мужчины идут в ТЦК. Фото: Любомир Габруский

В Минобороны будут поощрять украинцев, решивших добровольно мобилизоваться. Один из бонусов – 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит.

Об этом в субботу, 13 апреля, в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Льготы на приобретение квартиры или автомобиля

"Нужно поддерживать людей, которые хотят вступить в ряды ВСУ и вообще Сил обороны. Те люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы и бонусы. Например, 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит", — сказал Лазуткин.

Еще одна льгота касается приобретения автомобиля. Мобилизованному, если он захочет купить авто, выплатят 150 тысяч гривен в течение трех месяцев службы. Также в некоторых случаях добровольцы будут освобождаться от выплаты пени, уточнил спикер МОУ.

Полную информацию о бонусах для мужчин, желающих вступить в ряды ВСУ, можно найти в рекрутинговых центрах, где не будут вручать повестки.

Напомним, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что мужчины после того, как актуализируют или получат военно-учетные документы, не должны возвращаться в Украину.

К слову, 12 апреля в Минобороны заявили, что было проведено 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Кроме того, информация о мужчинах призывного возраста уже оцифрована во всех регионах страны.