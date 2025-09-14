Відео
Україна
Головна Мобілізація Борги за аліменти — чи вплине це на відстрочку

Борги за аліменти — чи вплине це на відстрочку

Дата публікації: 14 вересня 2025 12:20
Відстрочка багатодітним батькам - чи можна оформити відстрочку з боргами за аліменти
Багатодітний батько. Фото: LexInform

Багатодітний батько може втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо має заборгованість за аліменти. Ключовим тут є розмір заборгованості, межа, після якої відстрочку уже не оформлять.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відмова у відстрочці

Право на відстрочку від мобілізації мають багатодітні батьки, тобто ті, на утриманні яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей.

До юристів звернувся громадянка, чоловік якої у шлюбі з нею має двох дітей, а ще двох — у попередньому шлюбі.

Жінка поцікавилася, чи зможе її чоловік оформити відстрочку, якщо він не завжди сплачує аліменти колишній дружині за двох спільних дітей.

"Якщо Ваш чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, то комісія при ТЦК відмовить йому у наданні відстрочки", — підкреслив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Коли борги за аліменти перекривають шлях до відстрочки

Юрист пояснив, коли багатодітний батько втрачає право на відстрочку.

Він зазначив, що, згідно із законом, мають право на відстрочку від мобілізації усі багатодітні чоловіки та жінки (якщо вони перебувають на військовому обліку), але з одним винятком, якраз пов’язаним із аліментами.

На тих батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, право на відстрочку не розповсюджується.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли договір з ексдружиною не потрібен багатодітному батьку для оформлення відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи дає право на відстрочку паспорт багатодітних.

діти аліменти борги відстрочка батьки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
