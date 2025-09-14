Відстрочка багатодітним батькам - чи можна оформити відстрочку з боргами за аліменти

Багатодітний батько. Фото: LexInform

Багатодітний батько може втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо має заборгованість за аліменти. Ключовим тут є розмір заборгованості, межа, після якої відстрочку уже не оформлять.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відмова у відстрочці

Право на відстрочку від мобілізації мають багатодітні батьки, тобто ті, на утриманні яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей.

До юристів звернувся громадянка, чоловік якої у шлюбі з нею має двох дітей, а ще двох — у попередньому шлюбі.

Жінка поцікавилася, чи зможе її чоловік оформити відстрочку, якщо він не завжди сплачує аліменти колишній дружині за двох спільних дітей.

"Якщо Ваш чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, то комісія при ТЦК відмовить йому у наданні відстрочки", — підкреслив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Коли борги за аліменти перекривають шлях до відстрочки

Юрист пояснив, коли багатодітний батько втрачає право на відстрочку.

Він зазначив, що, згідно із законом, мають право на відстрочку від мобілізації усі багатодітні чоловіки та жінки (якщо вони перебувають на військовому обліку), але з одним винятком, якраз пов’язаним із аліментами.

На тих батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, право на відстрочку не розповсюджується.

