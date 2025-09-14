Отсрочка многодетным родителям - можно ли оформить отсрочку с долгами по алиментам

Многодетный отец. Фото: LexInform

Многодетный отец может потерять право на отсрочку от мобилизации, если имеет задолженность по алиментам. Ключевым здесь является размер задолженности, предел, после которого отсрочку уже не оформят.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отказ в отсрочке

Право на отсрочку от мобилизации имеют многодетные родители, то есть те, на иждивении которых находится трое или более несовершеннолетних детей.

К юристам обратилась гражданка, муж которой в браке с ней имеет двоих детей, а еще двоих — в предыдущем браке.

Женщина поинтересовалась, сможет ли ее муж оформить отсрочку, если он не всегда платит алименты бывшей жене за двух общих детей.

"Если Ваш муж имеет задолженность по уплате алиментов, то комиссия при ТЦК откажет ему в предоставлении отсрочки", — подчеркнул в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Когда долги по алиментам перекрывают путь к отсрочке

Юрист объяснил, когда многодетный отец теряет право на отсрочку.

Он отметил, что, согласно закону, имеют право на отсрочку от мобилизации все многодетные мужчины и женщины (если они состоят на воинском учете), но с одним исключением, как раз связанным с алиментами.

На тех родителей, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, право на отсрочку не распространяется.

