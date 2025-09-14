Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Долги по алиментам — повлияет ли это на отсрочку

Долги по алиментам — повлияет ли это на отсрочку

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 12:20
Отсрочка многодетным родителям - можно ли оформить отсрочку с долгами по алиментам
Многодетный отец. Фото: LexInform

Многодетный отец может потерять право на отсрочку от мобилизации, если имеет задолженность по алиментам. Ключевым здесь является размер задолженности, предел, после которого отсрочку уже не оформят.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Отказ в отсрочке

Право на отсрочку от мобилизации имеют многодетные родители, то есть те, на иждивении которых находится трое или более несовершеннолетних детей.

К юристам обратилась гражданка, муж которой в браке с ней имеет двоих детей, а еще двоих — в предыдущем браке.

Женщина поинтересовалась, сможет ли ее муж оформить отсрочку, если он не всегда платит алименты бывшей жене за двух общих детей.

"Если Ваш муж имеет задолженность по уплате алиментов, то комиссия при ТЦК откажет ему в предоставлении отсрочки", — подчеркнул в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Когда долги по алиментам перекрывают путь к отсрочке

Юрист объяснил, когда многодетный отец теряет право на отсрочку.

Он отметил, что, согласно закону, имеют право на отсрочку от мобилизации все многодетные мужчины и женщины (если они состоят на воинском учете), но с одним исключением, как раз связанным с алиментами.

На тех родителей, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, право на отсрочку не распространяется.

Напомним, мы ранее писали о том, когда договор с экс-супругой не нужен многодетному отцу для оформления отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетных.

дети алименты долги отсрочка родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации