Бронювання від мобілізації - чи достатньо тимчасового посвідчення військовозобов'язаного

Військово-обліковий документ. Фото: Depositphotos

Для того, аби оформити відстрочку чи бронювання, не потрібно змінювати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного на військовий квиток чи інший документ. Тимчасового посвідчення для бронювання цілком досить.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи впливає військово-обліковий документ на бронювання

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку чи бронювання від мобілізації, за наявності відповідних підстав.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законною є вимога заміни тимчасового посвідчення військовозобов’язаного для оформлення відстрочки чи бронювання.

"Ваше тимчасове посвідчення є чинним ВОД та не підлягає обов'язковій заміні", — запевнив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тож на бронювання / відстрочку наявність тимчасового посвідчення не впливає.

Чи законною є вимога ТЦК

Щодо того, що у ТЦК можуть вимагати заміни документу через те, що громадянин востаннє проходив військово-лікарську комісію ще до початку повномасштабної війни, то, зазначив юрист, ця вимога також є незаконною.

"Вони вводять Вас в оману. Подавайте заяву. Не схочуть реєструвати, надсилайте "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали про те, хто отримає бронювання від мобілізації у травні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на бронювання від мобілізації громадянин, зарахований до оперативного резерву.