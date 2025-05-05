Бронирование от мобилизации - достаточно ли временного удостоверения военнообязанного

Военно-учетный документ. Фото: Depositphotos

Для того, чтобы оформить отсрочку или бронирование, не нужно менять временное удостоверение военнообязанного на военный билет или другой документ. Временного удостоверения для бронирования вполне достаточно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Влияет ли военно-учетный документ на бронирование

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку или бронирование от мобилизации, при наличии соответствующих оснований.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законно ли требование замены временного удостоверения военнообязанного для оформления отсрочки или бронирования.

"Ваше временное удостоверение является действующим ВУД и не подлежит обязательной замене", — заверил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому на бронирование / отсрочку наличие временного удостоверения не влияет.

Законно ли требование ТЦК

Относительно того, что в ТЦК могут требовать замены документа из-за того, что гражданин в последний раз проходил военно-врачебную комиссию еще до начала полномасштабной войны, то, отметил юрист, это требование также является незаконным.

"Они вводят Вас в заблуждение. Подавайте заявление. Не захотят регистрировать, присылайте "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы писали о том, кто получит бронирование от мобилизации в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право на бронирование от мобилизации гражданин, зачисленный в оперативный резерв.