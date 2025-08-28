Бронювання від мобілізації - чи може фермер створити господарство і оформити бронь

Українські аграрії. Фото: Kurkul

Фермерське господарство не має права на бронювання від мобілізації просто за фактом свого існування. Потрібне дотримання ключової умови для того, аби мати право бронювати працівників.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Фермерське господарство і бронь

До юристів звернувся громадянин, який має в оренді ділянку землі.

Чоловік поцікавився, чи може він на підставі договору про оренду оформити фермерське господарство і як аграрний підприємець отримати бронювання від мобілізації.

"За Ваших умов це неможливо, адже створення фермерського господарства саме по собі броні не дає", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Важлива умова для бронювання

Юрист пояснив, яка ключова умова має бути дотримана фермерським господарством, щоб воно могло бронювати своїх працівників.

"Потрібно, щоб господарство отримало статус критично важливого, а після цього вже оформлюється бронювання конкретних осіб (у тому числі й голови фермерського господарства, якщо він є керівником)", — підкреслив Дерій.

