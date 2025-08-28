Бронирование от мобилизации - может ли фермер создать хозяйство и оформить бронь

Украинские аграрии. Фото: Kurkul

Фермерское хозяйство не имеет права на бронирование от мобилизации просто по факту своего существования. Требуется соблюдение ключевого условия для того, чтобы иметь право бронировать работников.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Фермерское хозяйство и бронь

К юристам обратился гражданин, который имеет в аренде участок земли.

Мужчина поинтересовался, может ли он на основании договора об аренде оформить фермерское хозяйство и как аграрный предприниматель получить бронирование от мобилизации.

"При Ваших условиях это невозможно, ведь создание фермерского хозяйства само по себе брони не дает", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Важное условие для бронирования

Юрист объяснил, какое ключевое условие должно быть соблюдено фермерским хозяйством, чтобы оно могло бронировать своих работников.

"Нужно, чтобы хозяйство получило статус критически важного, а после этого уже оформляется бронирование конкретных лиц (в том числе и главы фермерского хозяйства, если он является руководителем)", — подчеркнул Дерий.

