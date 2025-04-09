Мобілізація в Україні 2025 — як можна перевірити, чи дійсно є бронь

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов’язані громадяни підлягають призову на військову службу. Водночас критично важливі для держави підприємства, установи або організації мають право забронювати своїх працівників від мобілізації. Наразі бронювання відбувається через портал "Дія".

Одне з найактуальніших питань для заброньованих — як дізнатися, чи дійсно є бронь. Сьогодні існує два способи перевірити — онлайн або офлайн. Про них пише "Факти ICTV".

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Як перевірити бронь від мобілізації — онлайн

Підприємства мають змогу перевірити, які військовозобов’язані чоловіки отримали бронь, отримавши відомості у порталі "Дія" з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Своєю чергою військовозобов’язані громадяни можуть дізнатися про наявність броні, скориставшись застосунком "Резерв+". Для цього:

авторизуйтеся в застосунку;

подивіться інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Саме електронний військово-обліковий документ містить всю інформацію з реєстру "Оберіг", зокрема й наявність відстрочки або бронювання.

Чоловік дивиться інформацію у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Як дізнатися про наявність броні офлайн

Якщо громадянин невпевнений, чи є у нього бронювання, він може дізнатися деталі, скориставшись декількома способами:

Звернутися до керівництва компанії, де він працює. У керівника мають бути офіційні списки осіб, яких було заброньовано. Звернутися до ТЦК та СП, де він перебуває на військовому обліку. Працівники територіального центра зможуть надати актуальну інформацію щодо броні.

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото: google.com

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних у квітні 2025 року матиме право на бронь та як її отримати.

Нагадаємо, ми повідомляли, яку категорію військовозобов'язаних громадян не зможуть забронювати у квітні.

Також ми інформували, за яких підстав бронь можуть скасувати.