Мобилизация 2025 — что делать военнообязанным, если бронирование аннулировали

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать военнообязанных работников от призыва на военную службу. Однако нередко бронь от мобилизации могут отменить.

Как следует действовать военнообязанным мужчинам, если бронирование оказалось аннулированным, объяснил юрист Михаил Лобунько в комментарии "РБК-Украина".

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По словам правозащитника, если бронирование от мобилизации оказалось отмененным, прежде всего нужно проверить статус работодателя.

"Если ваше предприятие все еще считается критическим (зарплата от 20 000 грн и без долгов), работодатель должен повторно забронировать вас через "Дію" в течение 72 часов", — отметил специалист.

В то же время, если предприятие потеряло статус критически важного, оно не сможет больше бронировать работников. Поэтому военнообязанным придется действовать самостоятельно.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Когда надо обратиться в ТЦК и СП

Михаил Лобунько объяснил, что в некоторых случаях украинцам для решения вопросов бронирования следует обратиться непосредственно в ТЦК.

"Если в "Резерв+" отменено бронирование из-за несоответствия документов, розыска или других оснований, обратитесь в ТЦК с подтверждением работы на критически важном предприятии", — подчеркнул он.

Специалист советует в таком случае обратиться за помощью к адвокату.

"Ведь если официально бронирование вам в "Резерв+" не предоставлено, то есть риски злоупотреблений", — уточнил он.

Могут ли мужчины обжаловать аннулирование бронирования

Если отмена бронирования произошла по ошибке или из-за злоупотреблений, то необходимо обратиться за юридической консультацией. Михаил Лобунько добавил, возможно также обжалование аннулирования бронирования от мобилизации в суде, особенно если есть доказательства нарушения.

Ранее мы писали, при каких основаниях бронь могут отменить.

Напомним, мы сообщали, как украинцам проверить, есть ли бронь от мобилизации.

Также мы информировали, может ли человек получить бронь, если его военно-учетные данные не обновлены.