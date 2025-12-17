Видео
Україна
Бронирование или штраф — что надо сделать прежде всего

Бронирование или штраф — что надо сделать прежде всего

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 15:25
Бронирование от мобилизации - нужно ли сначала уплатить штраф
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если военнообязанный гражданин имеет неуплаченный штраф, но не находится в розыске, он может получить бронирование. А после этого можно заниматься решением вопроса штрафа.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Бронирование без красной ленты

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которой часть военнообязанных граждан имеет право бронирования.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, что ему нужно сделать сначала — получить бронь или разобраться со штрафом, который указан в его профиле в приложении "Резерв+".

"Если у Вас нет красной ленты и сообщения о розыске, то рекомендую сначала просить работодателя, чтобы Вас забронировал", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать после брони

Юрист пояснил, что этот процесс сейчас занимает всего 24 часа.

"После оформления брони уже можете решать вопрос со штрафом", — отметил Дерий.

Он отметил, что в такой ситуации гражданин имеет два варианта — либо обжаловать штраф, либо платить его.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени занимает бронирование в "Дії".

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли бронирование без обновленных данных.

штраф мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
