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Бронювання чоловіків в Україні — скільки триває і коли анулюється

15 листопада 2024 21:53
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — скільки діє бронювання та коли анулюється
Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Як відомо, Уряд в Україні оновив критерії бронювання працівників підприємствами, установами та організаціями, а також змінив критерії для отримання критичності. З 1 грудня 2025 року діятиме новий порядок. Проте, для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. 

Скільки, відповідно до закону, діє відстрочка за бронюванням та коли її можуть анулювати, інформує NV.

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Бронювання військовозобов'язаних — який строк дії відстрочки

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №650, термін дії відстрочки від мобілізації залежить від категорії сфери зайнятості працівника:

  • Військовозобов’язані працівники органів влади: до завершення мобілізації.
  • Працівники підприємств, що виконують контракти для ЗСУ: на термін дії контракту або договору.
  • Працівники критично важливих для економіки підприємств: до 12 місяців.
  • Співробітники міжнародних організацій: на термін дії контракту або іншого узгодженого строку.

Керівники підприємств та установ відповідають за своєчасне подання списків військовозобов'язаних до профільних міністерств у паперовій або електронній формі.

 

Бронювання військовозобов'язаних — який строк дії відстрочки
Працівник ТЦК оформлює документи. Фото: google.com

Коли бронювання можуть анулювати

Відстрочка від мобілізації для заброньованих військовозобов'язаних втрачає чинність у кількох визначених випадках:

  • завершується термін дії відстрочки;
  • підприємство або організація припиняє виробництво чи виконання робіт, які були спрямовані на забезпечення потреб Сил Оборони;
  • підприємство позбавляється статусу критично важливого для економіки або життєдіяльності населення у воєнний період;
  • ліквідується орган державної влади, місцевого самоврядування, підприємство чи установа;
  • працівник звільняється з посади в організації, яка забезпечувала йому відстрочку (виняток — переведення на іншу посаду в межах тієї ж юридичної особи);
  • тимчасово призупиняється дія трудового договору між працівником і підприємством;
  • надходить обґрунтоване подання від керівника підприємства чи організації;
  • відстрочка надається з інших підстав, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
  • закінчується термін дії договору чи контракту, укладеного із працівником спеціалізованих міжнародних установ, таких як ООН, міжнародні судові органи чи інші організації, членом яких є Україна.

Раніше ми писали, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також ми інформували, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в Резерв+.

закон мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані

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