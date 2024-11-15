Мобилизация в Украине 2024 — сколько действует бронирование и когда аннулируется

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Как известно, правительство в Украине обновило критерии бронирования работников предприятиями, учреждениями и организациями, а также изменило критерии для получения критичности. С 1 декабря 2025 года будет действовать новый порядок. Однако для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям, независимо от того, как и когда оно происходило.

Сколько, согласно закону, действует отсрочка по бронированию и когда она может быть аннулирована, информирует NV.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины №650 срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника:

Военнообязанные работники органов власти: до завершения мобилизации.

Работники предприятий, выполняющих контракты для ВСУ: срок действия контракта или договора.

Сотрудники критически важных для экономики предприятий: до 12 месяцев.

Сотрудники международных организаций: срок действия контракта или иного согласованного срока.

Руководители предприятий и учреждений отвечают за своевременное предоставление списков военнообязанных в профильные министерства в бумажной или электронной форме.

Работник ТЦК оформляет документы. Фото: google.com

Когда бронирование может быть аннулировано

Отсрочка от мобилизации для забронированных военнообязанных теряет силу в нескольких случаях:

завершается срок действия отсрочки;

предприятие или организация прекращает производство или выполнение работ, направленных на обеспечение потребностей Сил Обороны;

предприятие лишается статуса критически важного для экономики или жизнедеятельности населения в военный период;

ликвидируется орган государственной власти, местного самоуправления, предприятие или учреждение;

работник увольняется с должности в организации, которая обеспечивала ему отсрочку (исключение — перевод на другую должность в пределах того же юридического лица);

временно приостанавливается действие трудового договора между работником и предприятием;

поступает обоснованное представление руководителя предприятия или организации;

отсрочка предоставляется по другим основаниям, предусмотренным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

истекает срок действия договора или контракта, заключенного с работником специализированных международных учреждений, таких как ООН, международные судебные органы или другие организации, членом которых является Украина.

Ранее мы писали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

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