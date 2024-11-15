Мобилизация в Украине 2024 — сколько действует бронирование и когда аннулируется

Бронирование в Украине — сколько длится и когда аннулируется
Как известно, правительство в Украине обновило критерии бронирования работников предприятиями, учреждениями и организациями, а также изменило критерии для получения критичности. С 1 декабря 2025 года будет действовать новый порядок. Однако для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям, независимо от того, как и когда оно происходило.
Сколько, согласно закону, действует отсрочка по бронированию и когда она может быть аннулирована, информирует NV.
Бронирование военнообязанных — какой срок действия отсрочки
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №650 срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника:
- Военнообязанные работники органов власти: до завершения мобилизации.
- Работники предприятий, выполняющих контракты для ВСУ: срок действия контракта или договора.
- Сотрудники критически важных для экономики предприятий: до 12 месяцев.
- Сотрудники международных организаций: срок действия контракта или иного согласованного срока.
Руководители предприятий и учреждений отвечают за своевременное предоставление списков военнообязанных в профильные министерства в бумажной или электронной форме.
Когда бронирование может быть аннулировано
Отсрочка от мобилизации для забронированных военнообязанных теряет силу в нескольких случаях:
- завершается срок действия отсрочки;
- предприятие или организация прекращает производство или выполнение работ, направленных на обеспечение потребностей Сил Обороны;
- предприятие лишается статуса критически важного для экономики или жизнедеятельности населения в военный период;
- ликвидируется орган государственной власти, местного самоуправления, предприятие или учреждение;
- работник увольняется с должности в организации, которая обеспечивала ему отсрочку (исключение — перевод на другую должность в пределах того же юридического лица);
- временно приостанавливается действие трудового договора между работником и предприятием;
- поступает обоснованное представление руководителя предприятия или организации;
- отсрочка предоставляется по другим основаниям, предусмотренным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
- истекает срок действия договора или контракта, заключенного с работником специализированных международных учреждений, таких как ООН, международные судебные органы или другие организации, членом которых является Украина.
Ранее мы писали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.
Напомним, мы сообщали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".
Также мы информировали, что делать, если не удается оформить отсрочку в Резерв+.
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