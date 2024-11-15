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Бронирование в Украине — сколько длится и когда аннулируется

15 ноября 2024 21:53
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — сколько действует бронирование и когда аннулируется
Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Как известно, правительство в Украине обновило критерии бронирования работников предприятиями, учреждениями и организациями, а также изменило критерии для получения критичности. С 1 декабря 2025 года будет действовать новый порядок. Однако для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям, независимо от того, как и когда оно происходило.

Сколько, согласно закону, действует отсрочка по бронированию и когда она может быть аннулирована, информирует NV.

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Бронирование военнообязанных — какой срок действия отсрочки

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №650  срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника:

  • Военнообязанные работники органов власти: до завершения мобилизации.
  • Работники предприятий, выполняющих контракты для ВСУ: срок действия контракта или договора.
  • Сотрудники критически важных для экономики предприятий: до 12 месяцев.
  • Сотрудники международных организаций: срок действия контракта или иного согласованного срока.

Руководители предприятий и учреждений отвечают за своевременное предоставление списков военнообязанных в профильные министерства в бумажной или электронной форме.

 

Бронирование военнообязанных — какой срок действия отсрочки
Работник ТЦК оформляет документы. Фото: google.com

Когда бронирование может быть аннулировано

Отсрочка от мобилизации для забронированных военнообязанных теряет силу в нескольких случаях:

  • завершается срок действия отсрочки;
  • предприятие или организация прекращает производство или выполнение работ, направленных на обеспечение потребностей Сил Обороны;
  • предприятие лишается статуса критически важного для экономики или жизнедеятельности населения в военный период;
  • ликвидируется орган государственной власти, местного самоуправления, предприятие или учреждение;
  • работник увольняется с должности в организации, которая обеспечивала ему отсрочку (исключение — перевод на другую должность в пределах того же юридического лица);
  • временно приостанавливается действие трудового договора между работником и предприятием;
  • поступает обоснованное представление руководителя предприятия или организации;
  • отсрочка предоставляется по другим основаниям, предусмотренным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • истекает срок действия договора или контракта, заключенного с работником специализированных международных учреждений, таких как ООН, международные судебные органы или другие организации, членом которых является Украина.

Ранее мы писали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

Также мы информировали, что делать, если не удается оформить отсрочку в Резерв+.

закон мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные

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