Уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств

Чоловік у військовій формі та жінка заповнюють документи. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК та СП/Facebook

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін — підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що зміниться в бронюванні працівників

"Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни", — заявив голова Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Зміни правил бронювання підготували консультуючись із представниками бізнесом та підприємств, для яких відстрочка важлива для стабільної роботи.

Що зміниться:

для бронювання працівника середня зарплата має становити не менше як 25 941 грн ;

; для підприємств на прифронтових територіях вимогла лишається сталою — 21 600 грн ;

; працівники, які вже мають відстрочку за законом або які працюють за сумісництвом, бронюватимуться лише за одним місцем роботи ;

; Міністерства, центральні органи виконавчої влади та ОВА повинні перезатвердити власні критерії критичності, погодивши їх з Міноборони та Мінекономіки — критерії, які визначають справді важливе значення підприємства для країни.

— критерії, які визначають справді важливе значення підприємства для країни. упродовж трьох місяців переглянуть статус усіх підприємств, що визначені критично важливими.

Новини.LIVE повідомляли, посилаючись на заяву народного депутата від "Батьківщини" Михайла Цимбалюка в ефірі Ранок.LIVE, про проблему бронювання в державному секторі. Політик вважає, що для більш ефективного державного управління треба переглянути систему бронювання чиновників і на частину посад призначити жінок.

Також в проєкті Новини.LIVE "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що в країні потрібно збільшити бронювання, адже реальна потреба у відстрочці насправді занижена в кілька разів.

"... Це декілька мільйонів людей як мінімум, які б забезпечили роботу критичних галузей економіки і формували ринок праці", — сказав Кущ.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі Вечір.LIVE запевнила, що бронювання працівників критичних підпримств скасовувати на будуть, а всі повідомлення на цю тему є неправдивими.

Додамо, що на сайті Верховної Ради оприлюднили законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь в обороні", який передбачає обов'язкове залучення заброньованих до захисту країни. Громадянам пропонують або роботу на критичних об’єктах, або службу в резерві, або спеціальні внески на підтримку армії.