Бронювання від мобілізації - бронювання в ТЦК - процес бронювання під час війни

Перевірка документів у ТЦК. Фото: varta1.com.ua

Хоч бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств відбувається зазвичай без їхньої участі, але іноді цим громадянам варто відвідати ТЦК. Це потрібно тоді, коли рішення центру комплектування затримується.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.

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Бронювання за участі самого громадянина

Частина працівників підприємств, визнаних критично важливими для української економіки, може бути заброньована від мобілізації.

Бронюванням зазвичай займається саме підприємство, але у випадку, якщо рішення ТЦК затримується, сам громадянин може відвідати територіальний центр комплектування.

Юристи пояснили, навіщо це візит потрібен особі, яка підлягає бронюванню.

Навіщо заброньованому відвідувати ТЦК

"Мета візиту до ТЦК — уточнити статус вашого бронювання, перевірити, чи отримали вони виписку і на якому етапі знаходиться її розгляд. Також можна уточнити, чи виникли проблеми з актуальністю даних у їхніх реєстрах", — підкреслив Євген Середницький.

Він пояснив, чому могла виникнути затримка: "Оскільки ви вже отримали наказ Мінекономіки про бронювання, але відповіді від ТЦК немає, це може бути пов'язано з затримкою обробки або невідповідністю даних".