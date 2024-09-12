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Бронирование на работе — зачем в такой ситуации нужно прийти в ТЦК

12 сентября 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации – бронирование в ТЦК – процесс бронирования во время войны
Проверка документов в ТЦК. Фото: varta1.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Хотя бронирование работников критически важных для экономики предприятий происходит обычно без их участия, но иногда этим гражданам следует посетить ТЦК. Это нужно тогда, когда решение центра комплектования задерживается.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.

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Часть работников предприятий, признанных критически важными для украинской экономики, могут быть забронированы от мобилизации.

Бронированием обычно занимается само предприятие, но в случае если решение ТЦК задерживается, сам гражданин может посетить территориальный центр комплектования.

Юристы объяснили, зачем этот визит нужен лицу, подлежащему бронированию.

Зачем забронированному посещать ТЦК

"Цель визита в ТЦК — уточнить статус вашего бронирования, проверить, получили ли они выписку и на каком этапе находится ее рассмотрение. Также можно уточнить, возникли ли проблемы с актуальностью данных в их реестрах", — подчеркнул Евгений Середницкий.

Он объяснил, почему могла возникнуть задержка: "Поскольку вы уже получили приказ Минэкономики о бронировании, но ответа от ТЦК нет, это может быть связано с задержкой обработки или несоответствием данных".

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