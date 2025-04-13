Бронювання від мобілізації — чи можна отримати бронь не у своєму ТЦК

Працівники на підприємстві. Фото: "Чортків.City"

Громадянин, якого бронюють на підприємстві, має право отримати бронь від мобілізації, незалежно від місця реєстрації. Для того, аби бути заброньованим, не потрібно перебувати на обліку в тому ж місці, де розташоване підприємство.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Бронювання не за місцем військового обліку

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яку оголосили після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина громадян мобілізаційного віку має право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його забронювати на підприємстві, якщо він працює не за місцем військового обліку.

Чи впливає місце реєстрації на бронювання

Адвокат Юрій Айвазян зазначив у відповіді, що бронювання зараз відбувається не в територіальних центрах комплектування, а на порталі "Дія".

Тож той факт, що працівник, якого подали у списках на бронювання, перебуває на військовому обліку у ТЦК зовсім іншого населеного пункту, не має вплинути на процес отримання броні, запевнив юрист.

Та і в даних про працівника, які подаються на бронювання, нагадав Айвазян, не вказується, у якому саме територіальному центрі комплектування він перебуває на обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку категорію громадян не можуть забронювати у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе бронювання з електронним військово-обліковим документом.