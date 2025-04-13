Бронирование от мобилизации — можно ли получить бронь не в своем ТЦК

Работники на предприятии. Фото: "Чортків.City"

Гражданин, которого бронируют на предприятии, имеет право получить бронь от мобилизации, независимо от места регистрации. Для того чтобы быть забронированным, не нужно состоять на учете в том же месте, где расположено предприятие.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование не по месту воинского учета

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которую объявили после введения военного положения на всей территории страны.

Часть граждан мобилизационного возраста имеет право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его забронировать на предприятии, если он работает не по месту воинского учета.

Влияет ли место регистрации на бронирование

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что бронирование сейчас происходит не в территориальных центрах комплектования, а на портале "Дія".

Поэтому тот факт, что работник, которого подали в списках на бронирование, находится на воинском учете в ТЦК совсем другого населенного пункта, не должен повлиять на процесс получения брони, заверил юрист.

Да и в данных о работнике, которые подаются на бронирование, напомнил Айвазян, не указывается, в каком именно территориальном центре комплектования он состоит на учете.

Напомним, мы ранее писали о том, какую категорию граждан не могут забронировать в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли бронирование с электронным военно-учетным документом.