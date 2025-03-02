Бронирование на работе во время отпуска — сохраняется ли бронирование

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: firtka.if.ua

Бронирование работника критически важного предприятия распространяется на все время, указанное в решении о предоставлении брони. Соответственно, даже в случае, когда гражданин находится в отпуске, бронирование за ним сохраняется, и мобилизовать его не могут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование — бессрочное или на определенный срок

Работники стратегически важных предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

Бронирование может быть либо бессрочным, либо оформлено на соответствующий срок.

"Бронирование предоставляется Вам на установленный срок в соответствии с законодательством", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Действует ли бронирование во время отпуска

Гражданин, который обратился к юристам, поинтересовался, могут ли его мобилизовать при наличии бронирования на работе в тот период, когда он находится в отпуске.

"Бронирование не прерывается в связи с отпуском", — подчеркнул Айвазян, отметив, что мобилизовать гражданина в такой ситуации невозможно.

Напомним, мы ранее писали о том, что украинцы смогут получить бронирование от мобилизации, даже находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли оформить отсрочку от мобилизации при имеющемся бронировании.