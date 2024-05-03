В Міноборони змінили правила бронювання чиновників від мобілізації — хто з нардепів буде служити

Народні депутати. Фото ілюстративне: УНІАН

В Міністерстві оборони України змінили правила бронювання чиновників від мобілізації. Зміни не торкнулися лише силовиків, правоохоронців, суддів та низки інших держслужбовців.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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За словами Лазуткіна, перелік ще не остаточний.

"Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А — голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування", — заявив він.

При цьому він зауважив, що категорії Б та В — ті, кого бронюватимуть на 50%.

"Це люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, і вони можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В — це вже виконавці", — пояснив речник Міноборони.

Також він додав, що відстрочку матимуть:

працівники керівних органів державного управління;

судді;

поліцейські;

силовики Національної гвардії;

а також люди, які залучені до кіберзахисту.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію містить безліч правок та змін для військовозобов'язаних. Ми вже розповідали про те, за яких умов викладачі можуть отримати відстрочку від служби.

Також відстрочку на два місяці можуть отримати й громадяни, якщо вони добровільно мобілізуються.