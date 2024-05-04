Мобілізація в Україні — хто з державних службовців отримає бронь — повний список

Державні службовці Львівської районної держадміністрації. Фото: lviv-rda.gov.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Проте, ті, хто мають бронь, можуть бути звільнені від військової служби на період її дії. Відповідно до нового закону про мобілізацію, який почне діяти вже 18 травня 2024 року, до переліку заброньованих включено працівників державних служб.

Хто саме з держслужбовців матиме бронь 2024 року, пише видання Факти ICTV з посиланням на слова адвоката Ігоря Ясько.

Читайте також:

Бронювання державних службовців 2024 року — перелік посад

Зазначено, що у нинішньому порядку від мобілізації були заброньовані:

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;

працівники закордонних дипломатичних установ;

представництва донорських установ;

представництва міжнародних організацій.

Також наразі бронювання надається таким категоріям державних службовців:

народні депутати;

судді;

дипломати;

керівництво міністерств.

А також іншим державним службовцям:

чиновники категорії А;

голови обласних та районних рад;

сільські, селищні та міські голови.

Наголошується, що категорії Б (керівники) та органи місцевого самоврядування можуть забронювати не більше 50% від кількості військовозобов’язаних.

Крім цього, народні депутати мають право забронювати по два помічники-консультанта.

Відповідно до нового закону №3633-IX, бронюванню також підлягатимуть працівники таких державних установ:

Національна поліція;

НАБУ;

ДБР;

ДСНС;

Прокуратур;

БЕБ;

Державна кримінально-виконавча служба;

Служба судової охорони;

Установи системи правосуддя та органи досудового розслідування.

У ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з'явилося нове визначення про те, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають державні службовці, які виконують певну роботу:

готують висновки до проєктів нормативно-правових актів;

проводять наукову, фахову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;

фахівці, які виконують функції із забезпечення кіберзахисту, кібербезпеки та безпеки інформаційних технологій;

фахівці з розроблення програмного забезпечення та адміністрування баз даних.

Варто додати, що мобілізації не підлягають і державні службовці, які займаються впровадженням та підтримкою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, які забезпечують діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

Раніше ми повідомляли, чи може отримати бронь особа з оперативного резерву.

Нагадаємо, ми писали, чи випустять за кордон заброньованих українців 2024 року.

Також ми інформували, чи варто йти до ТЦК за повісткою, якщо є бронь.