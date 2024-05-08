Бронирование от мобилизации — правительство передало Минобороны полномочия Генштаба

Заседание Кабмина. Фото иллюстративное: Telegram Дениса Шмыгаля

Кабинет министров Украины перевел на Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации. Теперь ведомство получило полномочия рассмотрения и согласования разработанных госорганами списков военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время.

Об этом заявил постпред Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Среди других полномочий, полученных Минобороны от Генштаба:

представление согласованных списков в Министерство экономики для принятия соответствующего решения;

доведение решения Минэкономики о бронировании военнообязанных к сведению соответствующих ТЦК СП.

Скриншот сообщения Мельничука

Кроме того, добавляет Мельничук, порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, дополнены положением о предоставлении в Минобороны копий решений по соответствию предприятия соответствующим критериям и о подтверждении статуса критически важного предприятия или лишение такого статуса.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кулуарах Верховной Рады стали рассматривать два варианта экономического бронирования от мобилизации с привязкой к суммам в десятки тысяч гривен.

Также мы писали о том, кому из государственных служащих предоставили бронь от мобилизации в армию.