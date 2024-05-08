Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Бронирование от мобилизации — правительство передало Минобороны полномочия Генштаба arrow

Бронирование от мобилизации — правительство передало Минобороны полномочия Генштаба

8 мая 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бронирование от мобилизации — правительство передало Минобороны полномочия Генштаба
Заседание Кабмина. Фото иллюстративное: Telegram Дениса Шмыгаля
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кабинет министров Украины перевел на Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации. Теперь ведомство получило полномочия рассмотрения и согласования разработанных госорганами списков военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время.

Об этом заявил постпред Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Читайте также:

Что Кабмин передал Минобороны

Среди других полномочий, полученных Минобороны от Генштаба:

  • представление согласованных списков в Министерство экономики для принятия соответствующего решения;
  • доведение решения Минэкономики о бронировании военнообязанных к сведению соответствующих ТЦК СП.
бронь от мобилизации
Скриншот сообщения Мельничука

Кроме того, добавляет Мельничук, порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, дополнены положением о предоставлении в Минобороны копий решений по соответствию предприятия соответствующим критериям и о подтверждении статуса критически важного предприятия или лишение такого статуса.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кулуарах Верховной Рады стали рассматривать два варианта экономического бронирования от мобилизации с привязкой к суммам в десятки тысяч гривен.

Также мы писали о том, кому из государственных служащих предоставили бронь от мобилизации в армию.

Кабинет министров
Минобороны
Украина
мобилизация
бронирование
война в Украине
Бронь от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом