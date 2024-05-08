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Рада розглядає дві моделі економічного бронювання — Арахамія розповів деталі

8 травня 2024 19:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Рада розглядає дві моделі економічного бронювання — Арахамія розповів деталі
Давид Арахамія під час виступу у Верховній Раді. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В кулуарах Верховної Ради України стали розглядати два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Обидві моделі містять прив'язку до сум у десятки тисяч гривень.

Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі "УНІАН".

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Дві моделі бронювання від мобілізації

За словами урядовця, в першій моделі передбачається, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути 35 000+ гривень, чого має вистачити для утримання одного бійця. Друга модель — це квота на бронювання: себто є 10% людей, яких можна забронювати за рішенням керівника. За таких осіб сплачується щомісячна зарплата бійця, починаючи із 20 тисяч гривень.

"Це все одно питання справедливості: багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Десь посередині, я думаю, все одно якась модель з’явиться, тому що в цих дискусіях з’явиться якась модель, яка викликає найменше обурення", — зазначив Арахамія.

Також він зауважив, що витрачати допомогу партнерів на зарплати військових не можуть, тому для цього потрібні мита і податки. Через це декого з українців позбавлять мобілізації заради підтримки економіки країни.

Нагадаємо, раніше в корпорації "Метінвест" звернулися до уряду з проханням розширити бронь від мобілізації через загрозу зупинки виробництва.

Також ми писали про те, кому з державних службовців надали бронь від мобілізації до війська. 

Верховна Рада
Давид Арахамія
Слуга народу
гроші
Україна
мобілізація
законопроєкт
бронювання
війна в Україні
Бронь від мобілізації

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