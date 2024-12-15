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Бронхіальна астма — що враховує ВЛК під час перевірки

15 грудня 2024 15:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронхіальна астма та проходження ВЛК — що враховує комісія
Проходження ВЛК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тому військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію. Адвокат Роман Сімутін пояснив, що враховується при оцінці придатності до служби за діагнозом бронхіальна астма.

Про це Роман Сімутін написав у Telegram.

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Сімутін зазначив, що хвороба описується в статті 47 наказу Міноборони України №402 від 14.08.2008 р.

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Наказ Міноборони. Фото: скриншот

Адвокат пояснив, що під час оцінки стану здоров'я ВЛК враховує такі фактори:

  • Тяжкість астми — напади, частота рецидивів, та реакція на лікування визначають ступінь контролю за симптомами. На ВЛК оцінюють інформацію та документи про кількість нападів, їхню тривалість та ступінь важкості;
  • Умови виникнення нападів — враховується, чи виникають напади в умовах, які можуть бути присутніми під час військової служби.
  • Функція легенів — результати спірометрії (ОФВ1) використовуються для оцінки ступеня бронхіальної обструкції;
  • Лікування — оцінюється чи досягнуто повного контролю над симптомами за допомогою лікування (високі дози інгаляційних глюкокортикостероїдів (ІГКС) і бронходилататорів).
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Допис Сімутіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, до 5 лютого громадяни, яких було визнано обмежено придатними, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію

Також військовослужбовець має право подати рапорт про направлення на ВЛК через проблеми зі здоров'ям. Командування зобов'язане розглянути його протягом 48 годин.

війна хвороба армія мобілізація ВЛК адвокат

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